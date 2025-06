Il più grande veliero privato è tornato nelle acque di Porto Empedocle | nuovo scalo per il Sea Cloud

Il porto di Porto Empedocle si trasforma ancora una volta in un palcoscenico di eleganza e prestigio, accogliendo il maestoso Sea Cloud, il più grande veliero privato del mondo. Con i suoi 232 metri, questa meraviglia nautica non solo incanta gli appassionati di lusso, ma ribadisce il ruolo della città come meta esclusiva per le imbarcazioni più prestigiose. Un nuovo scalo che conferma l’eccezionalità di Porto Empedocle nel panorama marittimo internazionale.

Porto Empedocle si è confermata ancora una volta meta di imbarcazioni di lusso particolarmente esclusive e riconoscibili. Lo scalo agrigentino è stato infatti la meta, ancora una volta, del Sea Cloud, lo yacht a vela privato più grande del mondo. Le sue caratteristiche battono più di un record. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il più grande veliero privato è tornato nelle acque di Porto Empedocle: nuovo scalo per il Sea Cloud

In questa notizia si parla di: privato - porto - empedocle - scalo

Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva - A Porto Empedocle, un carrozziere è stato arrestato per spaccio di cocaina purissima, rinvenuta all'interno della sua officina e in una discarica abusiva.

Il più grande veliero privato è tornato nelle acque di Porto Empedocle: nuovo scalo per il Sea Cloud; Agrigento meta per crociere di lusso? Esperti di alcune compagnie visitano la Valle e il teatro Andromeda; Due porti crocieristici a Fiumicino?.

Il più grande veliero privato è tornato nelle acque di Porto Empedocle: nuovo scalo per il Sea Cloud - Costruito nel 1931, è lo yacht a vela dei record: i suoi alberi maestri superano i 50 metri d’altezza, con 29 vele di oltre 3000 metri quadrati ... Secondo agrigentonotizie.it

Porto Empedocle, una città “miraggio” con l’anima malinconica - Abbiamo visto le migliaia di contadini di Vittoria, silenziosi, brulicanti, infaticabili, che hanno ricoperto di serre le campagne, che hanno scavato l’acqua con le unghie, ognuno il suo piccolo pozzo ... Da editorialedomani.it