Il petrolio cala ancora su prospettiva tregua Brent -4%

Il mercato del petrolio registra un ulteriore calo, alimentato dalle speranze di una tregua tra Israele e Iran. I prezzi del Wti e del Brent scivolano rispettivamente del 4,15% e del 4,03%, portandosi a 65,67 e 68,6 dollari. Questa inversione di tendenza apre scenari incerti e pone nuove sfide per le dinamiche energetiche globali. Resta da capire come si evolveranno i prossimi giorni in un contesto così volatile.

