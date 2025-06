Il parroco indossa i colori della Palestina E la messa diventa un caso

In un gesto che ha acceso il dibattito tra i fedeli, il parroco di Mortora ha scelto di indossare una casula dai colori della Palestina durante la messa, trasformandola in occasione di discussioni e polemiche. Questo atto, visto da alcuni come simbolo di solidarietà , ha invece sollevato interrogativi sulla separazione tra politica e spiritualità . La questione si fa sempre più pressante: può un simbolo religioso essere usato per esprimere un messaggio politico?

La casula del prete di Mortora è stata modificata con i colori della Palestina. Polemiche tra i fedeli che la considerano come un'intrusione della politica nella liturgia.

Sorrento, il prete indossa la tunica a messa con i colori della Palestina: «Non rispondiamo al male col male. Per misericordia e perdono» – Il video - A Sorrento, il prete Don Rito Maresca ha scelto di indossare la tunica con i colori della Palestina durante la messa domenicale, un gesto che sta facendo discutere e diventando virale sui social.

Il parroco Maresca con i paramenti per Gaza: «Indossare questa casula — ha spiegato — significa stare con gli innocenti, non con Hamas, e neppure contro il popolo ebraico. Significa ascoltare anche quegli israeliani che chiedono la pace. Significa dire che Vai su Facebook

Translate post"Mentre noi adoriamo il pane spezzato, a #Gaza si spezzano corpi innocenti sotto le bombe. E non possiamo far finta di non vedere", ha detto il parroco durante l'omelia. Vai su X

