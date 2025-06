Il Parlamento europeo pronto a far causa ai governi Ue sul piano di riarmo | Von der Leyen ci taglia fuori da tutto Cosa succede ora

Il Parlamento europeo si prepara a fare causa al Consiglio per l’esclusione nel processo di riarmo, una mossa che potrebbe scuotere le dinamiche decisionali dell’UE. Von der Leyen e la sua Commissione sembrano aver tagliato fuori l’Europarlamento, alimentando tensioni e incertezze su come si evolverà questa crisi istituzionale. Ora, cosa accadrà? E quali ripercussioni avrà questa sfida tra poteri europei?

Il Parlamento europeo è pronto a fare causa al Consiglio, l’organo rappresentativo dei 27 Stati membri Ue, per averlo escluso dal processo decisionale sul piano di riarmo predisposto nei mesi scorsi dalla Commissione europea. Lo ha deciso questa mattina il comitato affari legali dell’Europarlamento. Sul tavolo, nel dettaglio, c’era la proposta di portare il Consiglio davanti alla Corte di giustizia Ue per aver adottato a fine maggio la proposta di regolamento SAFE che consente all’Ue di indebitarsi sui mercati per concedere fino a 150 miliardi di euro di prestiti ai governi per spese militari. Il nodo del contendere è lo strumento prescelto, quell’articolo 122 del Trattato Ue che consente all’organo dei governi Ue di adottare decisioni in solitudine, escludendo dal processo il Parlamento europeo in nome di necessità di spesa «eccezionali». 🔗 Leggi su Open.online

