Il palcoscenico di don Maresca

Nel cuore di Mòrtora, frazione di Piano di Sorrento, un gesto ha acceso il dibattito e toccato i cuori: don Rito Maresca ha scelto di indossare una casula con i colori della bandiera palestinese durante la celebrazione del Corpus Domini. Un atto che va oltre la tradizione, diventando un potente messaggio di solidarietà e speranza. Questo episodio ci invita a riflettere sul ruolo del sacerdote come voce di pace e giustizia.

A Mortora, per il Corpus Domini, don Rito Maresca ha indossato una casula con i colori della Palestina. Ha denunciato la devastazione di Gaza, l’indifferenza globale e le strategie di distrazione: “Israele esporta guerra in Iran, mentre il mondo distoglie lo sgua Vai su Facebook

