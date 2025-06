Il pacifista selettivo Dice di volere la pace ma protesta solo quando a combattere è l’occidente Teheran approva

Chi si mostra selettivo nel suo impegno per la pace rivela un'ipocrisia che mina la credibilità di chi davvero desidera un mondo senza conflitti. La vera pace richiede coerenza e rispetto universale, non balzelli emotivi o scelte di convenienza. Solo così possiamo sperare in un futuro dove la giustizia prevale sulla polemica e l'umanità si unisce, superando le divisioni create dall'ipocrisia.

Ci sono due pacifismi. Uno è una cosa seria. L’altro è quello che sfila sotto le bandiere arcobaleno quando Israele bombarda Gaza, ma sparisce quando Hamas massacra civili nei kibbutz. Quello che chiede il cessate il fuoco in Ucraina, ma non ha mai chiesto a Putin di ritirarsi. Quello che si indigna se l’America colpisce un impianto nucleare iraniano, ma non spende una parola quando l’Iran manda droni a colpire Riad, Tel Aviv, Kyiv. Chi manifesta per la pace solo quando a sparare è l’occidente non è neutrale è schierato. E non dalla parte dei popoli, ma dalla parte degli aggressori. Perché, piaccia o no, nella maggior parte dei conflitti attuali non ci sono due verità speculari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it