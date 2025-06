Il Nuovo Pci mantiene i vecchi vizi | online l’infame lista di proscrizione dei presunti agenti sionisti in Italia

Il nuovo PCI ripropone vecchi schemi, alimentando polemiche e sospetti con l'infame lista di presunti agenti sionisti in Italia. Ricca di nomi di giornalisti, politici, imprenditori e cittadini, questa lista online si aggiorna regolarmente, mantenendo viva una spirale di accuse e diffidenze. I comunisti, con questa strategia, cercano di consolidare il loro ruolo di antagonisti, ma è fondamentale chiedersi: fino a che punto questa pratica favorisce il dialogo o alimenta divisioni?

Giornalisti, politici, imprenditori, professionisti, cittadini piĂą o meno privati, societĂ : c’è un po’ di tutto nella “Lista degli agenti dell’EntitĂ sionista in Italia e dei loro collaboratori” pubblicata sul sito del Nuovo Partito Comunista. Non è una novitĂ : la lista dei presunti agenti sionisti in Italia fa bella mostra di sĂ© online ormai da tempo. Però, con una certa costanza, viene aggiornata. a dimostrazione del fatto che i comunisti, vecchi e nuovi, non perdono il vizio e il piacere dei dossieraggi: antica pratica, che negli anni di Piombo sfociò anche in gravissimi fatti di sangue e che nel clima infuocato di oggi, legittimamente, continua a indignare e preoccupare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Nuovo Pci mantiene i vecchi vizi: online l’infame lista di proscrizione dei presunti «agenti sionisti in Italia»

"Agenti sionisti in Italia": il nuovo Pci colpisce ancora. Chi c'è nella lista di proscrizione - In un clima di tensione crescente, la lista di proscrizione pubblicata online da parte del Nuovo Partito Comunista Italiano solleva preoccupazioni e polemiche.

