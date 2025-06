Il nuovo complesso residenziale pubblico del rione Libertà intitolato ad Amintore Fanfani

Il nuovo complesso residenziale pubblico nel rione Libertà di Benevento prende il nome di Amintore Fanfani, simbolo di dedizione e innovazione politica. Con venti alloggi pensati per favorire il benessere della comunità, questa iniziativa si inserisce nel cammino di crescita urbana e sociale della città. Il sindaco Clemente Mastella sottolinea come questa scelta voglia ricordare una figura che ha contribuito in modo significativo alla storia italiana. Un omaggio duraturo a un grande statista, che il tempo testimonierà ancora di più.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all’intitolazione ad Amintore Fanfani del nuovo complesso residenziale pubblico – venti alloggi – ubicato a Benevento, presso il rione Libertà e che sarà inaugurato nei prossimi giorni. “Il parco – spiega il sindaco Clemente Mastella – sarà intitolato ad una personalità, come quella di Amintore Fanfani, che ha ideato la più vasta operazione di welfare abitativo della storia repubblicana: il Piano Ina-Casa, noto anche come Piano Fanfani. Con l’approvazione parlamentare del 24 febbraio 1949 si diedi vita così ad un intervento imponente che portò alla costruzione di due milioni di vani realizzati in quattordici anni: 300mila famiglie italiane ebbero così la possibilità, fino ad allora impensabile, di migliorare la propria condizione abitativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il nuovo complesso residenziale pubblico del rione Libertà intitolato ad Amintore Fanfani

