Il nuovo capitolo dell’ex ad del Sole i cambi ai piani alti di Fincantieri e altre pillole

Il nuovo capitolo dell’ex AD del Sole 24 Ore svela altri retroscena sui cambi ai piani alti di Fincantieri e le vicende di manager che, come Mirja Cartia d’Asero, sembrano cadere sempre in piedi. Dopo il suo addio polemico, tra richieste di indennizzo milionarie e tensioni interne, si apre un panorama ricco di colpi di scena: c’è chi riesce a riscrivere il proprio destino, sfidando le aspettative e gli ostacoli. Resta da capire come finirà questa intricata trama di potere e ambizione.

Ci sono manager che cadono sempre in piedi. Come Mirja Cartia d’Asero, ex amministratrice delegata del gruppo Sole 24 Ore che è uscita dall’azienda lasciando una coda di polemiche per via di un mancato accantonamento in bilancio a fronte di una richiesta di indennizzo da oltre 60 milioni nella causa con la Digit’Ed del fondo Nextalia. Ma la dirigente, nei confronti della quale c’è stato un tentativo interno di congelamento della pingue buonuscita, è ormai lontana, essendosi “riciclata” come presidente di Clessidra Holding e di Clessidra Private Equity Sgr, piattaforma indipendente specializzata negli investimenti alternativi, nell’asset management e nel factoring. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il nuovo capitolo dell’ex ad del Sole, i cambi ai piani alti di Fincantieri e altre pillole

In questa notizia si parla di: sole - capitolo - cambi - piani

Alice parte e per Viola si apre un nuovo capitolo: le ultime da Un posto al sole - Alice parte, aprendo per Viola un nuovo capitolo in "Un Posto al Sole". Elena, accantonando le sue angosce, permette alla giovane di partire con Vinicio.

Il nuovo capitolo dell’ex ad del Sole, i cambi ai piani alti di Fincantieri e altre pillole; Orsini: «23 mesi di mancata produzione industriale, si deve cambiare rotta»; Se il Piano Mattei «per l’Africa» si dimentica del debito.

Un Posto al Sole: cambi di palinsesto per la Soap a fine agosto e a settembre. Ecco quando succederà - Le puntate inedite di Un Posto al Sole arriveranno lunedì 28 agosto 2023 ma sono previsti già dei salti. Riporta comingsoon.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 24 luglio): i piani di Roberto e Marina rovinati da una comunicazione del Tribunale - è determinato ad acquistare la radio; tuttavia i suoi piani vengono improvvisamente interrotti da una comunicazione giunta ... Da ilmessaggero.it