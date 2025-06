Il Napoli va su Noa Lang Si tratta col Psv il prezzo oscilla tra 25 e 30 milioni Gazzetta

Il Napoli si fa avanti per Noa Lang, talento del Psv, con trattative già avviate tra i club. Il prezzo si aggira tra 25 e 30 milioni di euro, come riporta la Gazzetta.it, segnando un passo importante per rinforzare l’attacco azzurro. Se l’affare dovesse andare in porto, il club partenopeo potrebbe presto vedere concretizzarsi un colpo di grande livello. La sfida ora è convincere tutte le parti a siglare l’accordo.

Il Napoli tra gli obiettivi del suo attacco ha Noa Lang. Proprio il giocatore del Psv starebbe avvicinandosi sensibilmente al club azzurro: come fa sapere Gazzetta.it, infatti, sono iniziati i dialoghi tra i due club. A seguire quanto si legge. Noa Lang e il Napoli si avvicinano: inizia la trattativa con il Psv. “L’attacco del Napoli che verrà potrebbe presto cominciare a prendere forma. Noa Lang, infatti, ha dato il via libera al trasferimento in azzurro dopo aver raggiunto un accordo economico con la società sull’ingaggio. A questo punto, Giovanni Manna può intensificare i discorsi con il Psv per raggiungere l’intesa per l’acquisto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli va su Noa Lang. Si tratta col Psv, il prezzo oscilla tra 25 e 30 milioni (Gazzetta)

