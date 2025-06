Il museo diffuso della Valleriana I prodotti tipici della montagna da promuovere in due ex scuole

Il museo diffuso della Valleriana si apre alle eccellenze del territorio, valorizzando i prodotti tipici della montagna attraverso un innovativo progetto di riqualificazione. Le due ex scuole, ora al centro di un intervento di 482mila euro, diventeranno un punto di riferimento per promuovere cultura e tradizione locale. Con questa iniziativa, la Valleriana si prepara a raccontare il suo patrimonio autentico, offrendo un’esperienza unica ai visitatori e rafforzando l’identità della comunità .

Presentato il nuovo progetto del museo diffuso della Valleriana, per poter partecipare al bando regionale della Toscana diffusa che prevede interventi su immobili di proprietà dell’Ente. La delibera proposta dal vicesindaco Luca Tridente è stata approvata dalla Giunta comunale. Il progetto, dal costo previsto di 482mila euro, prevede che siano eseguiti lavori di riqualificazione sulla ex scuola di Pietrabuona, con riferimento al Museo della Carta, e sull’edificio della ex scuola di Sorana, che verrà adibita a museo dei prodotti IGP del territorio, in particolare del fagiolo tipico della zona, con relativo laboratorio didattico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il museo diffuso della Valleriana. I prodotti tipici della montagna da promuovere in due ex scuole

In questa notizia si parla di: museo - diffuso - valleriana - prodotti

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: torna l'appuntamento gratuito con il più grande museo diffuso d'Italia - Domenica 25 maggio si celebra la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento gratuito che offre un'opportunità unica di esplorare il patrimonio culturale italiano.

Il museo diffuso della Valleriana. I prodotti tipici della montagna da promuovere in due ex scuole.

Il museo diffuso della Valleriana. I prodotti tipici della montagna da promuovere in due ex scuole - Presentato il nuovo progetto del museo diffuso della Valleriana, per poter partecipare al bando regionale della Toscana diffusa che prevede interventi su immobili di proprietà dell’Ente. Come scrive lanazione.it

Dentro al museo diffuso dell’abbandono - «il museo è in continua evoluzione e oltre a raccogliere informazioni, storie e testimonianze, aspira a produrre riflessioni e aggregare ... Segnala vita.it