Il Movimento Indipendenza – Sicilia esprime solidarietà a Gianni Alemanno

Il Movimento Indipendenza – Sicilia si distingue ancora una volta per la sua vicinanza e solidarietà ai propri ideali e figure di spicco. In occasione di San Giovanni, un messaggio speciale viene rivolto a tutti i Giovanni, con un pensiero particolare per Gianni Alemanno, che viene riconosciuto come vittima di ingiustizie e repressione politica. La sua posizione sovranista e dissidente rappresenta un esempio di coraggio e coerenza in un contesto complesso e spesso ostile.

In occasione della ricorrenza di San Giovanni, il Movimento Indipendenza – Sicilia ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto a tutti i Giovanni, con un pensiero particolare per Gianni Alemanno. L'ex sindaco di Roma viene definito dal Movimento "ingiustamente colpito dalla malagiustizia e dalla repressione politica", in riferimento alle sue recenti vicende giudiziarie e alla sua posizione dichiaratamente sovranista e dissidente rispetto alle tradizionali coalizioni politiche. Nel messaggio, il Movimento rinnova l'appello alla firma di una petizione per chiedere la scarcerazione di Alemanno, auspicando un suo ritorno alla vita politica attiva.

