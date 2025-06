Il motivo delle riprese della stagione 8 di rookie in europa nonostante la stazione di polizia sia a los angeles

La stagione 8 di The Rookie sorprende i fan con riprese a Praga, lontano dalla consueta Los Angeles. Questa scelta innovativa apre nuove prospettive narrative e visive, arricchendo la serie di un intrigante sfondo internazionale. Le immagini dal backstage confermano che il cast sta vivendo un’avventura oltre oceano, promettendo sviluppi emozionanti. Le riprese in Europa segnano un capitolo entusiasmante per la serie, lasciando intuire che...

La stagione 8 di The Rookie sta entrando nel vivo delle riprese, con il cast impegnato in location europee che segnano un'importante svolta narrativa e visiva. Questa novità rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla consueta ambientazione di Mid-Wilshire a Los Angeles, suggerendo una direzione più internazionale e dinamica per la serie. la stagione 8 di the rookie: le riprese a praga. conferma dal backstage: le immagini di praga. Le indiscrezioni sono state confermate da Jenna Dewan, interprete di Bailey Nune, che ha condiviso sui social media scatti e brevi clip delle riprese ambientate nelle affascinanti strade di ciottoli e architetture antiche di Praga.

