Il Mondiale per club fa i conti col caldo americano come quando Medvedev disse | qualcuno morirà

Nel cuore dell’estate americana, il Mondiale per Club si svolge tra temperature torride, con partite programmate nelle ore più calde per soddisfare le esigenze televisive. Tecnici e giocatori lamentano il caldo insopportabile, ma la FIFA sembra ignorare i segnali di disagio. Una contraddizione che rende difficile concentrarsi sul vero spirito del torneo: la passione e l’emozione del calcio, rischiando di trasformare uno spettacolo in una lotta contro il caldo.

Negli Stati Uniti, il Mondiale per Club si disputa sotto un caldo soffocante, con gli organizzatori che programmano le partite nelle ore più torride della giornata. Il tutto per compiacere le esigenze televisive, mentre aumentano le lamentele di tecnici e giocatori. Ma la Fifa, ancora una volta, fa orecchie da mercante. Leggi anche: Caldo e tifosi senz'acqua, file di 45 minuti per comprarla, spettatori svenuti: ecco il Mondiale per Club I quotidiani non parlano d'altro. Ecco la situazione:. Enzo Maresca: «Quasi impossibile allenarsi qui» (De Telegraaf). Il quotidiano olandese De Telegraaf riporta le preoccupazioni di Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, il quale lamenta le difficoltà nel far allenare correttamente i suoi giocatori a causa delle temperature estreme.

