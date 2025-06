Il Milan impara dai suoi errori | Theo Hernandez va in Arabia Saudita

Il Milan impara dai suoi errori e guarda avanti, anche quando le partenze segnano un nuovo capitolo. Theo Hernandez, dopo sei stagioni indimenticabili e il trionfo dello scudetto del 2022, si prepara a volare in Arabia Saudita, lasciando dietro di sé ricordi di successi e sfide. Una storia di crescita, sogni e rinascite che dimostra come il club sappia sempre adattarsi, pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

La storia tra Theo Hernandez e il Milan è finita, non senza rimpianti reciproci. Sei stagioni in rossonero, lo scudetto bellissimo del 2022, una montagna di presenze (262) dopo l’estate di Ibiza e del corteggiamento a buon fine di Paolo Maldini che lo aveva voluto a Milanello scorgendo in lui qualità poi confermate dal rendimento. Fino a un paio di anni fa. Poi il buio, le cattive prestazioni, comportamenti non in linea con le necessità degli allenatori che si sono susseguiti – ultimo Pioli, Fonseca e Conceicao – e ora l’addio. Non è uno strappo indolore, ma è anche la conferma che il Milan ha imparato dai propri errori. 🔗 Leggi su Panorama.it