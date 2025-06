Il mese di settembre porterà novità per i fan di punisher

Settembre si prepara a scatenare un’ondata di adrenalina per gli appassionati di Punisher. Dopo un’assenza, il vigilante armato torna protagonista di una serie esclusiva per adulti, ricca di azione e violenza senza compromessi. La Marvel promette un ritorno alle origini con uno degli episodi più cruenti mai pubblicati, catturando l’immaginazione dei lettori più audaci. Non perdete questa emozionante rinascita del Punitore, perché...

Il celebre personaggio di Punisher sta per fare il suo ritorno sulle pagine dei fumetti, pronto a coinvolgere i lettori in una narrazione caratterizzata da un'intensa dose di violenza e azione. Dopo un periodo di assenza dalle scene principali, la Marvel Comics si appresta a lanciare una nuova serie dedicata al vigilante armato, promettendo uno degli episodi più cruenti mai pubblicati. punisher in una serie esclusiva per adulti con red band. marvel ripropone il ritorno di frank castle dopo anni di inattività. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua ultima apparizione significativa, Frank Castle, noto come Punisher, torna protagonista di una storia che si preannuncia estremamente cruenta e senza compromessi.

