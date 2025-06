Il merletto di Burano ha un marchio di Indicazione geografica protetta

Il merletto di Burano, simbolo di artigianato e tradizione, ora si distingue anche ufficialmente grazie al nuovo logo che ne certifica l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Questa iniziativa, ideata da Massimiliano Zane e Sebastiano Costalonga, mira a valorizzare e tutelare questa meraviglia tessile contro le imitazioni e la vendita di prodotti non autentici. Un passo importante per preservare l’eccellenza e l’identità di Burano nel mondo.

È nato il logo ufficiale per il riconoscimento del merletto di Burano quale prodotto Igp. Tutto è partito da un’idea di Massimiliano Zane, maestro artigiano, e di Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Venezia, per contrastare la vendita di prodotti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il merletto di Burano ha un marchio di Indicazione geografica protetta

In questa notizia si parla di: merletto - burano - marchio - indicazione

Francesco Scognamiglio recupera il marchio e lancia collezione da Palazzo Reale di Napoli - Francesco Scognamiglio riporta in vita il suo marchio con un evento esclusivo al Palazzo Reale di Napoli.

Il merletto di Burano ha un marchio di Indicazione geografica protetta; Merletto, solo il 10% è made in Burano: nasce il marchio Igp per contrastare i falsi. «Occhio alle truffe. Ver; A Ca' Farsetti presentata l'istituzione dell'Associazione Merletto di Burano per il riconoscimento del marchio IGP.

Il merletto di Burano ha un marchio di Indicazione geografica protetta - Creata l'Associazione affinché il prodotto possa partecipare al bando per ottenere il logo e creato i ... Come scrive veneziatoday.it

Marchio Igp per difendere il merletto di Burano - Un logo e un disciplinare per contrastare la vendita di prodotti non originali - Da ilsole24ore.com