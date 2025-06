Il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà in laguna La coppia di sposi potrebbe usare dei taxi limousine

Il maxi veliero Koru di Bezos, ormeggiato in laguna, ha attirato l’attenzione degli amanti del mare e della scena internazionale. Tuttavia, a causa delle tensioni geopolitiche e delle misure di sicurezza, la coppia di sposi ha deciso di spostare il loro matrimonio, previsto per il 28 alla Misericordia, all’Arsenale. Un cambiamento che garantisce maggiore ordine e tranquillità, permettendo a tutti di vivere il momento speciale senza preoccupazioni.

Per motivi di ordine pubblico, oltre alla paura per i venti di guerra che soffiano dall'Oriente, la festa che era in programma per sabato 28 alla Misericordia, si terrà all'Arsenale, un luogo più facilmente controllabile.

Nel cuore di Venezia, il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà più in laguna, spostando l'evento verso l'Arsenale per motivi di sicurezza. Si attendono tra gli altri Ivanka Trump e e Bill Gate

