Il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà in laguna La coppia di sposi potrebbe usare dei taxi limousine Si attendono tra gli altri Ivanka Trump e e Bill Gate

Nel cuore di Venezia, il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà più in laguna, spostando l’evento verso l’Arsenale per motivi di sicurezza. La coppia di sposi potrebbe optare per taxi limousine, mentre tra gli ospiti attesi ci sono Ivanka Trump e Bill Gates. In un periodo segnato da tensioni internazionali e preoccupazioni di ordine pubblico, Venezia si prepara a una celebrazione esclusiva e sicura, pronta ad accogliere i protagonisti di questa grande festa.

Maxi striscione di Greenpeace contro le nozze di Jeff Bezos - Un gesto potente che mette in discussione il nostro pianeta e le scelte di un'imprenditoria sfrenata.

