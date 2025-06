Il Material 3 Expressive è ufficiale ma in beta con altre novità su Google Telefono

Google svela il Material 3 Expressive, un nuovo design innovativo che porta freschezza e personalizzazione all'interfaccia. Anche se ancora in beta, questa evoluzione promette di migliorare l’esperienza utente e introdurre novità entusiasmanti nell'app Google Telefono. Scopriamo insieme le anteprime di questa rivoluzione stilistica e funzionale, pronta a trasformare il modo in cui interagiamo con il nostro device.

Google ha ufficializzato il redesign in salsa Material 3 Expressive e alcune novità per l'app Google Telefono, disponibili in beta.

Google ha annunciato il rilascio della Beta 1 di Android 16 QPR1, segnando il debutto ufficiale del Material 3 Expressive.

Il redesign espressivo di Google Telefono raggiunge un maggior numero di beta tester; Google Telefono rinnova la sua interfaccia con il design Material 3 Expressive; Il Material 3 Expressive è disponibile per i Pixel con la beta di Android 16 QPR1

Google's Phone app receives a major Material 3 Expressive update with new favorites bar, simplified call log, and horizontal swipe gestures.

Google Telefono è stato aggiornato lato server (attualmente in fase beta) e presenta una serie di novità.