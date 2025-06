Il martello di Schlein ordina al Pd l' astensione sulla mozione 5s e fa votare contro l' articolo pro Russia A Conte resta la fascia da ultras

Nel frenetico scenario politico italiano, gli equilibri si scuotono tra alleanze e dissensi. Il martello di Schlein, l’astensione del Pd sulla mozione 5S, e le schermaglie tra Conte e il panorama internazionale dipingono un quadro complesso e in continuo movimento. A farla da padrone è la scena interna, dove vittorie e sfide si intrecciano nel cuore della politica italiana. Ma cosa riserverà il futuro? Scopriamolo insieme.

Trump “martella” l’Iran a mezzanotte e Conte “putineggia” al pomeriggio. Vince Elly Schlein, vince la sua operazione “telefonata a mezzogiorno” (a Meloni) e vince il Pd che in Aula, si smarca, si a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il "martello" di Schlein, ordina al Pd l'astensione sulla mozione 5s e fa votare contro l'articolo pro Russia. A Conte resta la fascia da ultras

In questa notizia si parla di: schlein - martello - ordina - astensione

Referendum, Schlein: “Vergognoso che Meloni sia per l’astensione, teme la partecipazione” - Il dibattito sul referendum si infiamma, e le parole di Elly Schlein scatenano polemiche dimenticando il rispetto per la partecipazione democratica.

#tagada "E' un invito all'astensione, non ha voluto essere associata a Craxi", così Flavia Perina commenta le parole di Giorgia Meloni sui referendum Vai su Facebook

Il martello di Schlein, ordina al Pd l'astensione sulla mozione 5s e fa votare contro l'articolo pro Russia. A Conte resta la fascia da ultras.

Schlein, incubo astensione: "Ora serve mobilitarsi" - È una versione motivata di Elly Schlein, segretaria del Pd, quella approdata ieri mattina sotto le Due Torri per la manifestazione dell’Anpi e per sostenere de Pascale. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Elly Schlein critica Meloni: "Campagna vergognosa per l'astensione" - Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà, su La 7. Segnala quotidiano.net