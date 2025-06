Il marito esce dal carcere moglie esplode sei batterie di fuochi d'artificio in strada a Gioia Tauro

Un gesto di gioia travolgente o una scena da film, la festa improvvisata in strada a Gioia Tauro per il ritorno del marito dal carcere ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di più serio. Tra fuochi d’artificio e allegria, i carabinieri sono intervenuti, denunciando la donna per aver acceso materiale pirotecnico senza autorizzazione. La vicenda mette in luce come l’emozione possa sfociare in comportamenti pericolosi, lasciando spazio a riflessioni sulla sicurezza e la legalità. Continua a leggere.

La donna ha fatto esplodere sei batterie di fuochi d’artificio in strada per festeggiare il ritorno del marito dal carcere. Sul posto, addobbato con striscioni e decine di persone presenti, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato la signora per accensione non autorizzata di materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

