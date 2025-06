Il Manchester United ha dato il via libera per firmare la star di Barcellona a sorpresa | Rapporto

Il Manchester United sta scuotendo il mercato estivo con una mossa a sorpresa: dopo aver finalizzato l’accordo per Matheus Cunha, il club si prepara a sorprendere tutti firmando la stella del Barcellona. Una decisione che potrebbe rivoluzionare le sorti dei Red Devils e risollevare le sorti di una stagione finora deludente. La ricostruzione è in atto, e questa novità potrebbe essere il passo decisivo verso il rilancio.

Notizia fresca giunta in redazione: Il primo obiettivo del Manchester United nella finestra di trasferimento estivo sembra essere in rafforzamento dell’attacco del club, con un accordo per Matheus Cunha finalizzato, mentre il club è stato anche fortemente legato all’ala Bryan Mbeumo di Brentford. Ma dopo una campagna della Premier League che li ha visti spedire in 54 gol sulla strada per una differenza di mezzi minus-10, la ricostruzione di questa estate non può permettersi di concentrarsi solo su come ottenere più giocatori attaccanti attraverso la porta d’ingresso. L’estate scorsa ha visto Matthijs de Ligt e Leny Yoro unirsi al Manchester United, ma con Jonny Evans e Victor Lindelof che hanno lasciato il club quest’estate e Harry Maguire negli ultimi 12 mesi del suo contratto, sono necessari più lavoro nelle posizioni di Back-Back. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester United ha dato il via libera per firmare la star di Barcellona a sorpresa: Rapporto

