Il Maestro e Margherita | lo strano destino del regista del film tratto dal capolavoro di Bulgakov

Il Maestro e Margherita, capolavoro di Bulgakov, torna sul grande schermo grazie al coraggio del regista Michael Lockshin, che ha trasposto con successo questa saga surreale e romantica. Un film coinvolgente, ricco di elementi sorprendenti e potenti. E come un destino scritto nelle sue stesse pagine, anche Lockshin si ritrova ad essere protagonista di una storia magica e inaspettata, dimostrando che il cinema può diventare un viaggio nell’anima.

(askanews) – Ci voleva un gran coraggio a realizzare una trasposizione cinematografica de Il Maestro e Margherita, capolavoro di Michail Bulgakov. Il regista russo Michael Lockshin è riuscito a fare un grande film, dal 19 giugno nei cinema italiani, con una narrazione potente e tutti gli elementi sorprendenti, romantici, surreali della storia. E, per uno strano destino, è diventato anche lui, come Bulgakov e come lo scrittore protagonista del racconto, una vittima della propaganda russa di regime. Ora abita a Los Angeles e se oggi tornasse a Mosca lo arresterebbero. Il Maestro e Margherita è ambientato nella grigia e repressiva Mosca degli anni Trenta e il protagonista è uno scrittore ostracizzato ed emarginato perché non allineato al volere degli uomini di Stalin. 🔗 Leggi su Amica.it