Il M5S non sostiene il sindaco Nargi Gubitosa | Noi coerenti e responsabili ora tocca al PD

svolta decisiva per il futuro della nostra città. È il momento di unire le forze, superare le divisioni e lavorare insieme per il bene di Avellino, affinché i fondi del PNRR possano essere pienamente sfruttati e le nostre ambizioni di sviluppo diventino realtà. Solo così potremo costruire un vero patto di rinascita e progresso.

"In merito all'appello della sindaca Nargi, che chiedeva aiuto alle opposizioni per un 'Patto per Avellino' che permettesse di salvare i fondi per i progetti del PNRR, appoggio con convinzione la linea del nostro Gruppo Territoriale e penso ci siano gli elementi perché possa diventare la.

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche.

