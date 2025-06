Il lupo nel nostro Parco? Conosciamolo meglio

Scopriamo insieme il misterioso e affascinante mondo del lupo nel nostro territorio! Martedì 24 giugno, dalle 18 alle 20, l'Aula Benvenuti del Centro Avanzi a San Piero a Grado ospita un evento speciale dedicato alla conoscenza di questa figura simbolica. Promosso da Legambiente Pisa e WWF Alta Toscana, l’incontro gratuito invita cittadini e appassionati a esplorare il ruolo del lupo nel paesaggio pisano e a sfatare miti e pregiudizi. Non perdere questa occasione di approfondimento coinvolgente!

Pisa, 24 giougno 2025 – Oggi martedì 24 giugno, dalle 18 alle 20 nell'Aula Benvenuti del Centro Avanzi a San Piero a Grado si tiene l'incontro divulgativo: «Il lupo nel nostro territorio: conosciamolo e scopriamolo insieme«. Legambiente Pisa e WWF Alta Toscana odv propongono questo appuntamento divulgativo gratuito e aperto alla cittadinanza relativo alla presenza del lupo sul litorale pisano (Tenuta di Tombolo) in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Ente Parco MSRM. Interverrà il dott. Marco Del Frate, biologo naturalista e collaboratore con l’Ente per il monitoraggio del lupo nel parco per raccontare la biologia e la presenza di questo straordinario animale nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il lupo nel nostro Parco? Conosciamolo meglio

