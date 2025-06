Il Liverpool chiede 60-65 milioni più bonus per Nunez più fattibili i 35 per Lucca Di Marzio

Il mercato del Napoli si infiamma tra trattative di alto livello e strategie oculatissime, con attenzione puntata sia su top player internazionali come Nunez del Liverpool, richiesto tra 60 e 65 milioni più bonus, sia su talenti emergenti come Lucca di Marzio. La scelta tra un attaccante di livello o un giovane promettente potrebbe fare la differenza nel progetto di De Laurentiis e Conte, dando nuova linfa alla rosa partenopea. La sfida è ormai aperta: quale sarà la mossa vincente?

Continua l’attivismo oculatissimo del Napoli di Manna, De Laurentiis e Conte sul mercato internazionale. Conclusa (forse) la questione sul primo dei due esterni da acquistare – ovvero Noa Lang dal Psv – ora si pensa sempre di più alla punta centrale da affiancare a Lukaku o che Lukaku affiancherà. Molto dipenderà da se si tratterà di Nunez, profilo internazionale e numero 9 del Liverpool o Lorenzo Lucca, centravanti forte e di prospettiva di proprietà dell’Udinese (più accessibile economicamente ndr). Per quanto l’uruguaiano abbia dato totale disponibilità al trasferimento al Napoli, il Liverpool non si accontenterebbe di cifre inferiori ai 60 milioni di euro (considerando anche che ne hanno spesi circa 115 per Wirtz poche settimane fa ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Liverpool chiede 60-65 milioni più bonus per Nunez, più fattibili i 35 per Lucca (Di Marzio)

