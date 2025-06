Il Lione è retrocesso in Ligue 2 | conti in rosso e 500 milioni di debiti

Il Lione, storico club del calcio francese, si trova ora a dover affrontare una nuova sfida: la retrocessione in Ligue 2, accompagnata da un pesante passivo di 500 milioni di euro. L’annuncio ufficiale è arrivato martedì 24 giugno, segnando un capitolo difficile nella storia del club. Ma cosa ha portato a questa drammatica situazione? Scopriamolo insieme, analizzando le cause e le possibili vie di uscita.

Il Lione è retrocesso in Ligue 2, nella seconda divisione francese. L`ufficialità è arrivata nella serata di martedì 24 giugno, le cause sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: lione - retrocesso - ligue - conti

Ligue 1, i risultati della 34: il Nizza in Champions, Lille in Europa e Lione in Conference League – tutti i verdetti - La 34ª giornata della Ligue 1 ha sancito i verdetti finali: il Nizza si qualifica in Champions League, Lille vola in Europa League e Lione approda in Conference League.

Il Lione è retrocesso in Ligue 2: conti in rosso e 500 milioni di debiti; Clamoroso: Lione retrocesso in Ligue 2 a fine stagione se i conti non migliorano; Lione retrocesso in Ligue 2 a titolo precauzionale, clamoroso in Francia: cosa è successo.

Il Lione è retrocesso in Ligue 2: conti in rosso e 500 milioni di debiti - L’ufficialità è arrivata nella serata di martedì 24 giugno, le cause sono legate a debiti che fino a qualche mese fa superavano i ... Secondo calciomercato.com

I problemi finanziari condannano il Lione alla Ligue 2 - Il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 dalla Direzione nazionale di controllo e gestione a causa degli ingenti debiti. Segnala rsi.ch