Il lato B è la nuova star del beauty la skincare del sedere tra trend prodotti e benessere Ne abbiamo davvero bisogno?

Nel 2025, il mondo della bellezza si rivoluziona: il lato B diventa la nuova star della skincare, conquistando anche i più scettici. Dallo status di zona trascurata a protagonista di trattamenti sofisticati e prodotti innovativi, i glutei sono ora al centro dell’attenzione e del benessere. Tra trend social e scaffali ricchi di soluzioni dedicate, questa rivoluzione beauty promette di cambiare per always il nostro modo di prenderci cura di noi stessi, perché meritiamo di sentirci al meglio… fino in fondo!

Nel 2025 il protagonista della skincare è il lato B. Un tempo trascurato, oggi il sedere si prende la sua rivincita, diventando una vera e propria zona di culto beauty. Mentre ancora ci arrovelliamo sull'ordine corretto tra siero e contorno occhi, qualcuno è già passato alla maschera all'argilla per i glutei. E non si tratta più solo di un trend social: sugli scaffali dei negozi, la booty beauty ha ormai una sezione tutta sua, tra patch in tessuto, scrub, sieri rassodanti e trattamenti da spa. 5 jeans a prova di lato B. guarda le foto La routine gluteale in 5 step. Da TikTok alle boutique beauty, la skincare gluteale si compone di veri e propri step, come quella del viso.

