Il lago visto da vicino | I pericoli sono pochi Ma servono più servizi

Il lago di Bilancino, un vero gioiello naturale e fonte di vita per Barberino di Mugello, da oltre venticinque anni fornisce acqua potabile alla città e trasforma il paesaggio circostante. Tuttavia, nonostante i pericoli siano pochi, è fondamentale garantire servizi adeguati per preservarne la sicurezza. La recente tragedia di un bambino di dieci anni ha risvegliato l’attenzione sulla necessità di interventi di tutela e prevenzione. È ora di agire con responsabilità e attenzione.

di Paolo Guidotti BARBERINO DI MUGELLO Ormai da un quarto di secolo dà preziosa acqua potabile alla città. E ha cambiato il paesaggio di quella parte di Mugello tra San Piero a Sieve e Barberino. È il bacino più grande della Toscana, il lago di Bilancino. E di recente è stato teatro, e non è la prima volta, di un evento tragico, la morte in acqua di un bambino di dieci anni. Una tragedia che ha riportato attenzione sul lago mugellano, e sulle sue caratteristiche. Per vedere da vicino quel che Bilancino è, domenica scorsa siamo saliti sul gommone del Circolo Nautico Mugello, club che da venticinque anni è presente sulle rive del lago.