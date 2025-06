Il Lago di Como piace e i prezzi delle case vacanza lievitano anche a Lecco

Il Lago di Como continua ad affascinare visitatori e investitori, con i prezzi delle case vacanza che aumentano dell’1%, riflettendo il suo fascino senza tempo. Sebbene in modo più contenuto rispetto ad altre destinazioni italiane e marittime, questo trend testimonia l’interesse crescente verso questa gemma lacustre. La sponda comasca si conferma come una meta irresistibile, capace di combinare bellezza naturale e valore immobiliare. E questa tendenza promette di consolidarsi nel tempo.

Le località turistiche vedono i prezzi delle case vacanza lievitare. E il Lago di Como non fa eccezione, seppure in maniera più contenuta rispetto alle altre mete lacustri in Italia e a quelle marittime. Le località posizionate sul Lago di Como vedono i prezzi in aumento dell'1%: la sponda.

