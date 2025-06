Il governo Meloni rimpatria migranti dall'Albania per i giuristi è violazione del diritto Ue

Il governo Meloni si trova al centro di polemiche internazionali dopo l’indagine di Altreconomia che denuncia rimpatri irregolari di migranti egiziani dall’Albania. Queste azioni sollevano dubbi sulla conformità alle norme UE e sui diritti umani, mettendo in discussione la legittimità delle procedure adottate. È fondamentale analizzare le implicazioni giuridiche di questi episodi e il loro impatto sulle politiche migratorie italiane ed europee. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa delicata vicenda.

Secondo un’inchiesta di Altreconomia, alcuni cittadini egiziani sarebbero stati rimpatriati dal Cpr albanese di Gjadër direttamente dal suolo di Tirana, aggirando le procedure italiane e sollevando pesanti dubbi sulla legittimità dell’operazione e sul rispetto dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: governo - meloni - rimpatria - migranti

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania.

Il governo Meloni rimpatria migranti dall’Albania, per i giuristi è violazione del diritto Ue; La saga dei centri italiani per migranti in Albania che diventano CPR. Per l'Ue si può fare, ma non sono return hubs; Migranti, Meloni: avanti con il protocollo Italia-Albania. Il Viminale a prefetti e questori: aumentare i rimpatri.

Il governo Meloni rimpatria migranti dall’Albania, per i giuristi è violazione del diritto Ue - Secondo un’inchiesta di Altreconomia, alcuni cittadini egiziani sarebbero stati rimpatriati dal Cpr albanese di Gjadër direttamente dal suolo di Tirana ... Riporta fanpage.it

Migranti, il Governo aveva ragione sui Cpr in Albania: l'Ue non scontenta Meloni - La decisione del Governo Meloni di trasformare uno dei due centri per migranti italiani in Albania in un centro per il rimpatrio di migranti già destinatari di un decreto di espulsione ... Si legge su tag24.it