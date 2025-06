Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII | successo di pubblico e riflessione storica alla Certosa di Trisulti

del vivo interesse verso un momento cruciale della storia papale e delle sue implicazioni religiose e politiche. Un’occasione unica per riflettere su come il Giubileo di Bonifacio VIII abbia influenzato il passato e potrebbe ancora ispirare il presente. Con un pubblico così coinvolto, l’evento ha dimostrato come il passato possa illuminare il nostro cammino futuro, attraverso lo studio e il dialogo.

Il 21 giugno 2025 la splendida Certosa di Trisulti ha ospitato il convegno "Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII", promosso dall'Associazione Via Benedicti con il patrocinio del Ministero della Cultura. L'evento ha registrato la partecipazione attenta di circa 130 persone, segno tangibile.

Collepardo, convegno "Il Giubileo nella politica di Bonifacio VIII" - Collepardo si anima con un evento imperdibile: alla Certosa di Trisulti, il Professor Franco Cardini ci guida in un affascinante viaggio tra il Giubileo e Bonifacio VIII, aprendo la strada verso il riconoscimento di Itinerario Culturale Europeo di Via Benedicti.

