Il giro del mondo in 88 tasti | viaggio musicale tra paesi vicini e lontani al Circolo Artistico Marzia Manno al piano

Preparati a partire per un viaggio unico attraverso suoni e culture con “Il giro del mondo in 88 tasti”, una performance coinvolgente al Circolo Artistico Città di Palermo. Sotto le dita esperte del pianista Marzia Manno, ogni nota racconta un paese, una storia, un’emozione. Un’esperienza musicale che farà vibrare il cuore e accendere la passione per la musica internazionale. Non perderti questa straordinaria chiusura di stagione, dove ogni tasto svela un mondo da scoprire...

Il Circolo Artistico Città di Palermo, in occasione della chiusura della Stagione concertistica, organizza la performance “Il giro del mondo in 88 tasti”, un viaggio musicale tra paesi vicini e lontani, raccontato a 4 mani, 88 tasti e. tanta energia. Un momento in musica davvero speciale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il giro del mondo in 88 tasti”: viaggio musicale tra paesi vicini e lontani al Circolo Artistico, Marzia Manno al piano

