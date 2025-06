Il giro del Lago di Como a nuoto in 60 ore | l' impresa di Andrea Oriana

Andrea Oriana si appresta a ripetere la sfida del Lago di Como a nuoto, un’impresa che incarna determinazione e passione. Dalla Canottieri Lecco a sé stesso in 60 ore, toccherà suggestive tappe tra Varenna, Colico, Menaggio, Como e Bellagio. Un’ulteriore prova di coraggio per spingersi oltre i propri limiti e ispirare tutti a credere nei propri sogni, anche i più ambiziosi.

Andrea Oriana ci riprova: il giro del Lago di Como a nuoto. Dalla Canottieri Lecco alla Canottieri Lecco in 60 ore, con tappe a Varenna, Colico, Menaggio, Como, Bellagio. Come spiegato dal sito LeccoToday, si tratta di una grande impresa per sfidare i propri limiti, come da tradizione per il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il giro del Lago di Como a nuoto in 60 ore: l'impresa di Andrea Oriana

In questa notizia si parla di: como - giro - lago - nuoto

La nuova impresa di Andrea Oriana: il giro del Lago di Como a nuoto - Andrea Oriana si prepara a scrivere un’altra memorabile pagina di avventura, affrontando il giro del Lago di Como a nuoto.

Il saluto di oggi dal centro Como: tutti già in coda per i battelli e per un giro sul lago #buongiorno #videobuongiorno #buongiornocomo #ciaocomolive Vai su Facebook

La nuova impresa di Andrea Oriana: il giro del Lago di Como a nuoto; Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna; Andrea Oriana pronto a compiere il giro del lago di Como.

Il giro del Lago di Como a nuoto in 60 ore: l'impresa di Andrea Oriana - Dalla Canottieri Lecco alla Canottieri Lecco in 60 ore, con tappe a Varenna, Colico, Menaggio, Como, Bellagio. Come scrive quicomo.it

Al via la nuova missione di Andrea Oriana a favore dei bambini - Due giorni di nuoto quasi senza sosta: 150 km in 60 ore Oriana: “L’idea di poter aiutare qualcuno senza secondi fini è per me un incredibile motivo di gioia” LECCO – Il campione olimpico Andrea Oriana ... Scrive msn.com