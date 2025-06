Il giorno dell’Appennino Ulissi ha un sogno Nella corsa femminile vince Matilde Vitillo Ferro

Il giorno dell’Appennino Ulissi ha sognato in grande, ma a brillare è stata la giovane Matilde Vitillo, che nella prima edizione del Giro delle Donne ha trionfato con determinazione. Un evento ricco di emozioni, competizione e speranze per il futuro del ciclismo femminile. Con un panorama internazionale in fermento e nomi come Ulissi e Covi che si intrecciano, la corsa si conferma un palcoscenico di talento e passione. E il sogno continua…

ll toscano Ulissi divide i gradi di capitano dell’Astana con Velasco e l’anno scorso furono entrambi sul podio. L’Uae punta su Covi. A trionfare nella prima edizione del Giro dell'Appennino Donne è stata la piemontese Matilde Vitillo, davanti a Irene Cagnazzo e Gaia Segato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il giorno dell’Appennino, Ulissi ha un sogno. Nella corsa femminile vince Matilde Vitillo Ferro

Giro dell’Appennino 2025: Ulissi e Covi tra i favoriti, presente anche Lorenzo Finn - Sei pronto a vivere l’emozione del Giro dell’Appennino 2025? La storica corsa italiana, giunta alla sua 86ª edizione, promette sfide epiche tra i favoriti Ulissi e Covi, con il sorprendente Lorenzo Finn pronto a stupire.

Ciclismo: Giro dell'Appennino donne, vince Matilde Vitillo