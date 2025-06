Il Gioco in veste digitale | Pillole divulgative e filmati inediti | E la mostra cresce

Il Gioco del Ponte si trasforma e si rinnova, portando la sua storia tra passato e presente in modo coinvolgente e innovativo. Con pillole divulgative, filmati inediti e il primo videogame arcade dedicato, la mostra di Palazzo Gambacorti diventa un viaggio virtuale e culturale unico nel suo genere. E le novitĂ non finiscono qui: dal prossimo autunno, nuovi spazi e contenuti arricchiranno ulteriormente questa esperienza immersiva. La tradizione pisana si prepara a sorprendere ancora.

Il Gioco del Ponte tra storia, memoria collettiva e cultura pop. La mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identitĂ di Pisa a Palazzo Gambacorti si arricchisce di tre importanti novitĂ : due video scientifico-divulgativi, un filmato storico risalente al 1952 a cui è stata ridata una seconda vita, e il primo videogame arcade sul Gioco. Ma le novitĂ non finiscono qui. Dal prossimo autunno, infatti, la mostra permanente al piano terra del Comune si estenderĂ ad una seconda sala espositiva e ospiterĂ un percorso suddiviso in cinque aree tematiche dedicate alle tradizioni storiche pisane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Gioco in veste digitale: "Pillole" divulgative e filmati inediti: "E la mostra cresce"

In questa notizia si parla di: gioco - mostra - veste - digitale

MindsEye, un teaser mostra il gameplay del nuovo gioco dell’ex boss di Rockstar North - Un teaser avvincente ha svelato il gameplay di MindsEye, il nuovo progetto di Leslie Benzies, ex boss di Rockstar North e geniale creatore di Grand Theft Auto 5.

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Il Nintendo 64 rivive in un gioco nuovo di zecca; In arrivo “Gli Animabili”: la nuova collezione di sorpresine di Mulino Bianco; “AURA. Immersive Light Experience”, luce e colore protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Il ’Memorial Festival’ mette in mostra la sua veste digitale - off ’digitale’ del Memorial Festival 2020, che quest’anno si propone al suo pubblico in una veste inconsueta, rispetto al passato ... Segnala ilrestodelcarlino.it