Un incontro di grande rilievo per la città di Modena: il Generale Stefano Messina, nuovo comandante dell’Accademia Militare, è stato ricevuto dal Sindaco Massimo Mezzetti nel pomeriggio di martedì 24 giugno 2025. Un momento che segna un passo importante verso rafforzare i valori di eccellenza e collaborazione tra istituzioni civili e militari, aprendo nuove prospettive di crescita e di impegno condiviso per il futuro della comunità.

Nel pomeriggio di martedì 24 giugno 2025, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha ricevuto in Municipio il Generale di Divisione Stefano Messina, recentemente nominato 71° Comandante dell’Accademia Militare di Modena, istituzione di eccellenza nella formazione dei futuri ufficiali dell’Esercito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Generale Stefano Messina ricevuto in Municipio: primo incontro con il sindaco Mezzetti

