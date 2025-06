Il gas si conferma in forte calo -10% sulla piazza di Amsterdam

Il gas naturale si conferma in forte calo sulla piazza di Amsterdam, con i contratti future di luglio che scendono del 10,36% a 36,33 euro. Questo calo, unito alla recente tregua tra Israele e Iran annunciata dal presidente Trump, riduce significativamente i rischi di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran, influenzando positivamente il mercato energetico globale e aprendo nuove prospettive per gli investitori.

Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,4%), sprint di Buzzi - Si conferma in rialzo Piazza Affari dopo un avvio brillante a seguito della tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. msn.com scrive