Il Fixed Wireless è la soluzione pià economica e efficace per portare banda larga ovunque | il riconoscimento della NTIA negli USA

Il Fixed Wireless 232 emerge come la soluzione più economica e efficace per portare banda larga ovunque, grazie al riconoscimento della NTIA negli USA. Questa approvazione, che valorizza un approccio multimodale rispetto alla sola fibra ottica, apre nuovi orizzonti per le aree non servite, garantendo connettività a 100/20 Mbps. Il progetto BEAD rappresenta un passo decisivo verso un mercato più accessibile e inclusivo, promuovendo un futuro digitale più equo e connesso.

Il riconoscimento da parte della NTIA (National Telecommunications and Information Administration) che un approccio basato esclusivamente sulla fibra ottica era economicamente impraticabile per una pluralità di gruppi demografici nel portare la banda larga, 10020 Mbps, nelle aree non servite, è sia benvenuto che un segno di assenso all’approccio del libero mercato. Il BEAD, acronimo di Broadband Equity, Access, and Deployment, è l’iniziativa del governo federale degli Stati Uniti con l’obiettivo di colmare il divario digitale fornendo accesso a internet ad alta velocità a prezzi accessibili, soprattutto nelle aree rurali non servite o sottoservite. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Il Fixed Wireless è la soluzione pià economica e efficace per portare banda larga ovunque: il riconoscimento della NTIA negli USA

