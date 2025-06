Il film fu girato a Martha' s Vineyard che celebra l' anniversario del mezzo secolo con eventi che coinvolgono tutta la ricca isola

Festeggiando il suo 50° anniversario, “Lo squalo” di Steven Spielberg rivive a Martha’s Vineyard, l’incantevole isola che ha fatto da sfondo alle sue indimenticabili scene. Un traguardo importante che coinvolge tutta la comunità locale, tra eventi speciali e esposizioni di memorabilia, offrendo ai fan un viaggio nel passato e un omaggio al film che ha rivoluzionato il cinema estivo. Un’occasione imperdibile per riscoprire questa pietra miliare del grande schermo.

M artha's Vineyard, 23 giu. (askanews) – È stato capostipite dei blockbuster estivi e una pietra miliare del grande schermo, "Lo squalo" il film diretto da Steven Spielberg compie 50 anni. Uscito col titolo originale "Jaws", fu girato a Martha's Vineyard che celebra l'anniversario del mezzo secolo con eventi che coinvolgono tutta la ricca isola. I fan esplorano, visitando i luoghi delle riprese e ammirando oggetti di scena originali e repliche in diverse mostre. E' anche possibile incontrare gli attori a un meet-and-greet party. Leggi anche › 50 fa oggi usciva "Lo squalo" di Steven Spielberg, cambiando per sempre la storia del cinema "Siamo grandi fan di 'Lo Squalo', lo siamo da molto tempo, e non vedevamo l'ora che arrivasse questo fine settimana", racconta una fan.

