Il Festival Little Lucy L’amore di Lucia e Tina nelle pagine di Franceschini

Il festival Little Lucy, un vero e proprio omaggio all’amore tra Lucia e Tina, ha conquistato il cuore di tutti a Lucignana. L’incontro con Dario Franceschini presso la "Libreria sopra la Penna" ha attirato un pubblico entusiasta, desideroso di ascoltare le sue parole e scoprire i nuovi progetti culturali. Tra conversazioni appassionate e momenti di grande coinvolgimento, la giornata si è confermata un’occasione imperdibile per celebrare la passione per la letteratura e l’arte.

La notizia dell’appuntamento con Dario Franceschini alla " Libreria sopra la Penna " di Lucignana ha destato, domenica scorsa, un grande interesse tra i visitatori, tanto che, racconta Alba Donati, a un certo punto della giornata ha dovuto mettere da parte le copie del libro " Aqua e tera ", per non esaurirle prima del suo arrivo al cottage letterario. Dario Franceschini, in dialogo con Cristina Sanna Passino, ha voluto chiarire come fosse presente a Lucignana esclusivamente nel suo ruolo di autore e per dibattere su suo libro ambientato nelle campagne ferraresi nel primo dopoguerra, che racconta la storia d’amore tra due ragazzine Lucia e Tina, figlie di famiglie dalla fede politica opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival “Little Lucy“. L’amore di Lucia e Tina nelle pagine di Franceschini

In questa notizia si parla di: franceschini - festival - little - lucy

Festival "Little Lucy" si amplia. Un cottage per tutte le stagioni - Il festival "Little Lucy" si arricchisce con un nuovo cottage per tutte le stagioni, presentato ieri presso la Libreria Sopra la Penna di Lucignana.

Domenica 22 giugno Dario Franceschini sarà il terzo ospite di 'Little Lucy. Un festival letterario piccolo così'. Appuntamento domenica 22 giugno alle ore 18.00 a Lucignana (LU) per il terzo incontro della quinta edizione di Little Lucy. Un festival piccolo così a c Vai su Facebook

Il Festival “Little Lucy“. L’amore di Lucia e Tina nelle pagine di Franceschini; Domenica 22 giugno Dario Franceschini sarà il terzo ospite di Little Lucy. Un festival letterario piccolo così; L’ex ministro Franceschini presenta a Lucignana il suo ultimo libro.

L’ex ministro Franceschini presenta a Lucignana il suo ultimo libro - 'Aqua e tera', ambientato negli anni tra la fine della Grande Guerra e il primo fascismo, al festival Little Lucy ... Come scrive luccaindiretta.it

Dario Franceschini. L’ex ministro racconta una storia d’amore tutta al femminile - Le donne e il loro percorso verso l’emancipazione lavorativa e sociale sono le protagoniste del romanzo che ha come sfondo Ferrara. msn.com scrive