Il falso documento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che annuncia le sue dimissioni

Circola un presunto documento firmato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, nel quale annuncerebbe le sue dimissioni dalla guida del Paese a seguito dei bombardamenti ordinati da Donald Trump contro l’Iran. Non esiste alcun riscontro ufficiale riguardo a queste dimissioni, ma chi condivide l’immagine è convinto della sua autenticitĂ . In realtĂ , si tratta di un falso realizzato ad arte. Per chi ha fretta. Non c’è alcun riscontro nei canali ufficiali iraniani.. La vicenda non viene nemmeno riportata dai media, iraniani o internazionali.. Il documento risulta artefatto e riprende la firma da un altro del 2024. 🔗 Leggi su Open.online