Il drone salva vita vola a 400 km h | progettato in Irpinia sarà sperimentato a Grottaglie

Un innovativo drone salva vita, capace di raggiungere i 400 km/h in soli tre minuti e progettato in Irpinia, sta per rivoluzionare l’emergenza sanitaria. Realizzato dalla Omi di Vallata, questa tecnologia all’avanguardia promette di ridurre drasticamente i tempi di intervento, salvando vite in modo più rapido che mai. La sperimentazione, in programma a Grottaglie, segna un passo avanti decisivo nel campo delle soluzioni aerospaziali italiane, aprendo nuove frontiere per la sicurezza e l’assistenza d’emergenza.

VALLATA (AVELLINO), 24 GIUGNO – Venti chilometri in appena tre minuti, a una velocità di circa 400 chilometri orari: è il nuovo drone salva vita progettato e realizzato dalla Omi di Vallata, azienda irpina d'eccellenza nel comparto aerospaziale. Il dispositivo, completamente elettrico e con decollo verticale, verrà sperimentato dall'Enac nello spazio-porto di Grottaglie, in provincia di Taranto, grazie a un investimento di quattro milioni di euro. A presentarlo ufficialmente è stato Aquilino Villano, Cavaliere del Lavoro e presidente della Omi, al vertice dell' Ente nazionale aviazione civile, Pierluigi Di Palma.

