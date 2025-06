Il drone salva vita vola a 400 km h | progettato in Irpinia sarà sperimentato a Grottaglie

Un'innovazione che cambia le regole del soccorso: il drone salva vita, capace di volare a 400 km/h e coprire 20 km in soli tre minuti, nasce in Irpinia e si prepara a rivoluzionare le emergenze. Progettato dalla Omi di Vallata e sperimentato dall’Enac a Grottaglie, rappresenta un passo avanti nel settore aerospaziale italiano. Un vero e proprio alleato digitale per salvare vite umane in tempi record, aprendo nuove frontiere di intervento rapido.

VALLATA (AVELLINO), 24 GIUGNO – Venti chilometri in appena tre minuti, a una velocitĂ di circa 400 chilometri orari: è il nuovo drone salva vita progettato e realizzato dalla Omi di Vallata, azienda irpina d’eccellenza nel comparto aerospaziale. Il dispositivo, completamente elettrico e con decollo verticale, verrĂ sperimentato dall’Enac nello spazio-porto di Grottaglie, in provincia di Taranto, grazie a un investimento di quattro milioni di euro. A presentarlo ufficialmente è stato Aquilino Villano, Cavaliere del Lavoro e presidente della Omi, al vertice dell’ Ente nazionale aviazione civile, Pierluigi Di Palma. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Il drone salva vita vola a 400 km/h: progettato in Irpinia, sarĂ sperimentato a Grottaglie

In questa notizia si parla di: drone - salva - vita - vola

Rischia di affogare trascinata dalla corrente, un pescatore la salva con l’aiuto del suo drone: le incredibili immagini – VIDEO - Un pescatore rischia di affogare trascinato dalla corrente al largo di Fort Pickens, ma viene salvato dal suo drone.

Definitivamente sospesa, la gara non riprende: Salernitana in Serie C e Samp salva Vai su Facebook

Nasce in Irpinia il drone salvavita; Il drone “salvavita” si prepara a prendere il volo da Terni verso le olimpiadi di Milano-Cortina 2026; Droni per il trasporto di farmaci salvavita e sangue da Messina alle Isole Eolie con l'AI.

Drone sperimentale vola da Livorno a Capraia, 70 km sul mare - Un drone sperimentale ha compiuto con successo il collegamento tra Livorno e l'isola di Capraia - Scrive msn.com

Parte la sperimentazione del drone salva vita della Omi - Percorre venti chilometri in tre minuti, viaggiando ad una velocità di circa 400 chilometri orari: è il drone salva vita, progettato e realizzato dalla Omi di Vallata, in provincia di Avellino, che ve ... Lo riporta ansa.it