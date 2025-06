Il direttore del TgLa7 | | Bisogna capire quando è il momento di staccare La Rete in subbuglio

Il mondo dell'informazione è in fermento, e il futuro del TgLa7 sembra essere al centro di un'onda di speculazioni. Enrico Mentana, volto simbolo del telegiornale, ha condiviso un messaggio che ha acceso dibattiti tra addii, stanchezza e nostalgia. Ma cosa riserva il prossimo capitolo? La sua riflessione ci invita a riconsiderare il valore della passione e dell'impegno nel giornalismo. Chissà, forse è solo l'inizio di una nuova fase.

Un preannuncio di addio? Una certificazione di stanchezza? Un momento di malinconia? Chissà. Certo è che il post scritto sui social dal direttore del tg di La7 Enrico Mentana (nella foto) ha sollevato una valanga di commenti e illazioni. Leggiamolo insieme: "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net