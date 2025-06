il diorama di paperino e paperinik su topolino

Nel mondo di Topolino, l’avventura e la sorpresa sono sempre dietro l’angolo. Questa volta, il diorama di Paperino e Paperinik, protagonista della copertina di Topolino 3631 disegnata da Andrea Freccero, unisce per la prima volta le due versioni del mitico papero più amato. Una chicca imperdibile per collezionisti e fan, che rivela un segreto fino ad ora mai svelato… pronto a scoprire cosa si cela dietro questa sorprendente novità?

Allo sfortunato papero e al suo alter ego è dedicata anche la cover di Topolino 3631, realizzata da Andrea Freccero. Tutti sanno che dietro a Paperinik si cela Paperino, ed è per questo che nessuno li ha mai visti insieme. fino a ora! Per gli appassionati, Topolino presenta il diorama di Paperino e Paperinik, un nuovo, imperdibile gadget che vede le due versioni del papero più amato di sempre insieme, nella stessa statuina. Con i numeri 3631 e 3632 (in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente da mercoledì 25 giugno e mercoledì 2 luglio), saranno disponibili le due parti che compongono il diorama.