Il dibattito in Senato e la replica di Meloni prima del Consiglio Ue | la diretta

Il dibattito in Senato si infiamma mentre Giorgia Meloni si prepara a rispondere, in diretta, alle questioni sollevate in vista del prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Un momento cruciale di confronto che mette in evidenza le strategie del Governo italiano e le sfide che attendono l'Europa. Rimani con noi per seguire la replica della presidente e scoprire come questa influenza le sorti delle decisioni comunitarie.

Il dibattito in Aula e la replica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito della discussione generale al Senato della Repubblica sulle Comunicazione in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno il cui testo è stato consegnato nella seduta di lunedì 23 giugno.

