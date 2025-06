Il destino di Khamenei | Ucciderlo serve a poco Sarebbe rimpiazzato

il destino di Khamenei, come spesso accade nei giochi di potere, sembra destinato a essere solo un'ulteriore tessera di un puzzle complesso. Ucciderlo potrebbe sembrare una strategia decisiva, ma la realtĂ dimostra che i cambi di leadership in regimi autoritari raramente portano a risultati duraturi. La vera vittoria, se mai ci sarĂ , richiede ben altro: una visione di cambiamento che vada oltre i singoli leader e investa le fondamenta stesse del sistema.

Roma, 24 giugno 2025 – “Pensare che un regime change  (un cambio di regime ndr) porti alla democrazia è tanto illusorio quanto ipocrita”. Con queste parole il direttore del Centro per gli studi internazionali e strategici della Luiss, Raffaele Marchetti, bolla il piano di Israele e Stati Uniti. A distanza di una decina di giorni dallo scoppio della guerra tra Tel Aviv e Teheran, si fanno sempre piĂą insistenti le voci su un tentativo di sostituzione della Guida suprema iraniana, ma la strategia presenta non poche criticitĂ . Dal 1989, anno della morte dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, al vertice della Repubblica islamica dell’Iran c’è Ali Khamenei, leader dalle origini modeste che da sempre ha beneficiato del supporto dei pasdaran e delle milizie locali, e che in questi giorni è stato piĂą volte individuato come un obiettivo di Benjamin Netanyahu (e di Donald Trump ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net