Il deputato Testa FdI annuncia un tavolo tecnico al ministero per parlare del problema dei fondali al porto

Il deputato di Fratelli d'Italia annuncia con entusiasmo un importante passo avanti: il tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissato per il 2 luglio, mira a risolvere definitivamente il problema dei fondali nel porto di Pescara. Un momento cruciale per garantire sicurezza e efficienza alle attività portuali, segnando un impegno concreto verso lo sviluppo e la valorizzazione della nostra infrastruttura marittima. L’appuntamento rappresenta una svolta decisiva per il futuro del porto e dell’economia locale.

"Il prossimo 2 luglio, alle ore 11, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si svolgerĂ un tavolo tecnico-istruttorio convocato dal sottosegretario Antonio Iannone, a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 23 maggio al porto di Pescara. L’obiettivo è fare il punto sulla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il deputato Testa (FdI) annuncia un tavolo tecnico al ministero per parlare del problema dei fondali al porto

In questa notizia si parla di: tavolo - tecnico - ministero - porto

Tavolo tecnico alla Regione per il Porto di Tremestieri inagibile - Un passo fondamentale per rilanciare il porto di Tremestieri: è stata richiesta ufficialmente la convocazione di un Tavolo tecnico interistituzionale, puntando a superare le ingiuste criticità burocratiche che rallentano gli interventi di dragaggio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - facebook.com Vai su Facebook

Il deputato Testa (FdI) annuncia un tavolo tecnico al ministero per parlare del problema dei fondali al porto; PESCARA: TESTA (FDI), IL 2 LUGLIO RIUNIONE AL MIT PER RIDARE FUNZIONALITA' AL PORTO; Porto di Ancona, continua il confronto sul piano regolatore.

PESCARA: TESTA (FDI), “IL 2 LUGLIO RIUNIONE AL MIT PER RIDARE FUNZIONALITA’ AL PORTO” - PESCARA – “Il prossimo 2 luglio, alle ore 11, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si svolgerà un tavolo tecnico- Riporta abruzzoweb.it

Tavolo tecnico sul futuro della Fim a Porto Sant'Elpidio. All’esame i nuovi campionamenti - All’ultimo tavolo tecnico di maggio hanno partecipato il Comune, l’Ast Fermo, la proprietà, non erano presenti né la Soprintendenza regionale né il Segretariato per le Marche del Ministero della ... Scrive corriereadriatico.it